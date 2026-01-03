Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Футбол

Нападающий «Ливерпуля» Экитике назвал причины ничейного результата в игре с «Лидс Юнайтед»

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» дал комментарий касательно ничьей в предыдущей игре чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (0:0).

— Беспроигрышная серия команды продолжается, но немного расстраивает отсутствие победы во встрече с «Лидс Юнайтед».
— Это была непростая игра с непростым соперником. Они играли в низком блоке, мало владели мячом, и нам приходилось прилагать усилия для создания моментов. Но это урок. Нам нужно извлечь из этой игры пользу и в матче с «Фулхэмом» показать, что мы всегда можем стать лучше. Мы не выиграли, но и не проиграли, поэтому нам нужно смотреть вперёд и добыть победу в следующей игре, — приводит слова Экитике официальный сайт «Ливерпуля».

На данный момент мерсисайдцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ.

