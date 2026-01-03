Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» хочет получить от ПАОКа более € 5 млн за трансфер Дркушича — PAOK24

«Зенит» хочет получить от ПАОКа более € 5 млн за трансфер Дркушича — PAOK24
Комментарии

«Зенит» хочет получить от ПАОКа € 5 млн и бонусы за переход защитника Ваньи Дркушича в греческий клуб, сообщает PAOK24.

Словенский защитник является приоритетной целью ПАОКа в зимнее трансферное окно. В Греции считают сделку непростой и называют невообразимыми бонусы, требуемые клубом из Санкт-Петербурга. При этом клуб из Салоников рассчитывает на то, что сине-бело-голубые согласятся продать Дркушича за меньшую сумму. Сам защитник готов сменить команду. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что ПАОК готовит предложение о переходе Дркушича, поскольку не сумел договориться с «Зенитом» о покупке защитника Страхини Эраковича.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Дркушича прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android