«Зенит» хочет получить от ПАОКа более € 5 млн за трансфер Дркушича — PAOK24

«Зенит» хочет получить от ПАОКа € 5 млн и бонусы за переход защитника Ваньи Дркушича в греческий клуб, сообщает PAOK24.

Словенский защитник является приоритетной целью ПАОКа в зимнее трансферное окно. В Греции считают сделку непростой и называют невообразимыми бонусы, требуемые клубом из Санкт-Петербурга. При этом клуб из Салоников рассчитывает на то, что сине-бело-голубые согласятся продать Дркушича за меньшую сумму. Сам защитник готов сменить команду. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что ПАОК готовит предложение о переходе Дркушича, поскольку не сумел договориться с «Зенитом» о покупке защитника Страхини Эраковича.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.