Тренер «Порту» Фариоли высказался про слухи о своём уходе в «Челси»

Комментарии

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал слухи о своём возможном переходе в лондонский «Челси».

«Я остаюсь в «Порту», это точно. В этом нет никаких сомнений — и никогда не было. Для меня уход в середине процесса никогда не был темой для обсуждения. Я полностью предан клубу», — приводит слова Фариоли журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Фариоли возглавил португальский клуб летом 2025 года. Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Португалии «Порту» набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая лиссабонский «Спортинг» на четыре очка.

