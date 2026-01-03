«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Лечче». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Джузеппе Коллу.

Ламек Банда на 45+2-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Уэстон Маккенни на 50-й минуте забил ответный мяч. Джонатан Дэвид на 66-й минуте мог обеспечить туринцам преимущество, но не реализовал пенальти.

После этой игры «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лечче» с 17 очками находится на 16-м месте.