Ювентус — Лечче, результат матча 3 января 2026, счёт 1:1, 18-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А
Комментарии

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Лечче». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Джузеппе Коллу.

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Банда – 45+2'     1:1 Маккенни – 49'    

Ламек Банда на 45+2-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Уэстон Маккенни на 50-й минуте забил ответный мяч. Джонатан Дэвид на 66-й минуте мог обеспечить туринцам преимущество, но не реализовал пенальти.

После этой игры «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лечче» с 17 очками находится на 16-м месте.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
