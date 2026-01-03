«Монако» потерпел шестое поражение в семи последних матчах в Лиге 1

«Монако» со счётом 1:3 уступил «Лиону» в матче 17-го тура Лиги 1. Это шестое поражение монегасков в семи последних играх чемпионата Франции.

Данная серия «Монако» началась матчем 11-го тура Лиги 1 с «Парижем» — тогда княжеский клуб уступил со счётом 0:1. После этого были поражения от «Ланса» и «Ренна» — в обеих встречах зафиксирован счёт 1:4. Затем последовала победа над «Пари Сен-Жермен» (1:0), но после этого команда продолжила серию поражений матчами с «Брестом» (0:1), «Марселем» (0:1) и «Лионом». В следующем туре монегаски 16 января дома сыграют с «Лорьяном».

На данный момент «Монако» находится на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1.