Главная Футбол Новости

Эспаньол — Барселона: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги, 3 января 2026

«Эспаньол» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 3 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Стартовые составы команд.

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Гонсалес, Лосано, Эспосито, Долан, Фернандес, Милья.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Рашфорд, Ферран Торрес.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 17 встреч и располагается на пятой строчке.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде переиграла «Вильярреал» со счётом 2:0, а «Эспаньол» в гостях одолел «Атлетик» из Бильбао (2:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
