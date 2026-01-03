Дубль Райса помог «Арсеналу» переиграть «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Окончен матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Борнмут» и «Арсенал». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Эванилсон на 10-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «вишен» вперёд. Габриэл Магальяйнс на 16-й минуте забил ответный мяч. Деклан Райс обеспечил гостям преимущество на 54-й минуте, а на 71-й минуте он оформил дубль. Эли Крупи на 76-й минуте сократил разрыв в счёте.

После этой игры «Борнмут» с 23 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.