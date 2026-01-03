Скидки
Главная Футбол Новости

Борнмут — Арсенал, результат матча 3 января 2026, счёт 2:3, 20-й тур АПЛ 2025/2026

Дубль Райса помог «Арсеналу» переиграть «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Борнмут» и «Арсенал». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10'     1:1 Магальяйнс – 16'     1:2 Райс – 54'     1:3 Райс – 71'     2:3 Крупи – 76'    

Эванилсон на 10-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «вишен» вперёд. Габриэл Магальяйнс на 16-й минуте забил ответный мяч. Деклан Райс обеспечил гостям преимущество на 54-й минуте, а на 71-й минуте он оформил дубль. Эли Крупи на 76-й минуте сократил разрыв в счёте.

После этой игры «Борнмут» с 23 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
