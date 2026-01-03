«Вильярреал» победил «Эльче» в 18-м туре Ла Лиги и вышел на третье место в таблице

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Альберто Молейро на седьмой минуте. На 14-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе удвоил преимущество гостей. Полузащитник «Эльче» Мартим Нету сократил отставание в счёте на 30-й минуте. На 83-й минуте защитник Альфонсо Педраса забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

После 17 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 22 очка после 18 игр и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» примет на своём поле «Алавес» 10 января, а «Эльче» в этот же день на выезде встретится с «Валенсией».