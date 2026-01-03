Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльче — Вильярреал, результат матча 3 января 2026, счёт 1:3, 18-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» победил «Эльче» в 18-м туре Ла Лиги и вышел на третье место в таблице
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Молейро – 7'     0:2 Микаутадзе – 13'     1:2 Нету – 30'     1:3 Педраса – 83'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Альберто Молейро на седьмой минуте. На 14-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе удвоил преимущество гостей. Полузащитник «Эльче» Мартим Нету сократил отставание в счёте на 30-й минуте. На 83-й минуте защитник Альфонсо Педраса забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

После 17 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 22 очка после 18 игр и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» примет на своём поле «Алавес» 10 января, а «Эльче» в этот же день на выезде встретится с «Валенсией».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетик» Бильбао и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android