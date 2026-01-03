«Аль-Иттихад» Карима Бензема с минимальным счётом обыграл «Аль-Таавун» в матче Про-Лиги

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник «Аль-Иттихада» Муханнад Аль-Шанкити на 50-й минуте.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» располагается на пятой строчке, у команды 23 набранных очка.

В следующем туре «Аль-Таавун» примет на своём поле «Аль-Шабаб» 9 января, а «Аль-Иттихад» в этот же день на выезде встретится с «Аль-Холудом».