23:05 Мск
Аль-Иттихад — Аль-Таавун, результат матча 3 января 2026, счёт 1:0, 13-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» Карима Бензема с минимальным счётом обыграл «Аль-Таавун» в матче Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Встреча завершилась победой футболистов команды хозяев со счётом 1:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Аль-Шанкити – 50'    

Единственный мяч в матче забил защитник «Аль-Иттихада» Муханнад Аль-Шанкити на 50-й минуте.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» располагается на пятой строчке, у команды 23 набранных очка.

В следующем туре «Аль-Таавун» примет на своём поле «Аль-Шабаб» 9 января, а «Аль-Иттихад» в этот же день на выезде встретится с «Аль-Холудом».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
