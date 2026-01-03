Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Ницца — Страсбург, результат матча 3 января 2026, счёт 1:1, 17-й тур Лиги 1 2025-2026

«Ницца» и «Страсбург» не выявили победителя в матче 17-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Паничелли – 13'     1:1 Ваи – 54'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли на 13-й минуте, реализовав пенальти. На 54-й минуте нападающий «Ниццы» Элье Ваи сравнял счёт, установив окончательный счёт в матче.

После 17 встреч чемпионата Франции «Страсбург» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 18 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Страсбург» примет на своём поле «Метц» 18 января, а «Ницца» на день раньше на выезде встретится с «Тулузой».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
