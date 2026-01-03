«Ницца» и «Страсбург» не выявили победителя в матче 17-го тура Лиги 1

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли на 13-й минуте, реализовав пенальти. На 54-й минуте нападающий «Ниццы» Элье Ваи сравнял счёт, установив окончательный счёт в матче.

После 17 встреч чемпионата Франции «Страсбург» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 18 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Страсбург» примет на своём поле «Метц» 18 января, а «Ницца» на день раньше на выезде встретится с «Тулузой».