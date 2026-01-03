«Мы становимся лучше». Тренер «Вулверхэмптона» Эдвардс — о первой победе в сезоне АПЛ

Главный тренер «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс высказался о матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0). Это первая победа «волков» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Я чувствую себя просто замечательно. Пожалуй, это немного снимает с нас накопившийся груз, и я очень рад, но понимаю, что это всего лишь одна победа. И всё же это был хороший день, поэтому я буду им наслаждаться, и мы должны этому порадоваться, однако при этом понимать, по какой причине мы смогли выиграть этот матч. Думаю, это потому, что мы развиваемся и становимся лучше.

Мы заслужили этот результат. Конечно, мы довольны, потому что смогли немного порадоваться, вместо того чтобы продолжать нервничать.

Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Им пришлось нелегко. Я знаю, это всего лишь одна победа, но она для них, им нужно было насладиться ею. Думаю, они это сделали. Игроки усердно работают, это видно. Так что сегодня был хороший день, и было приятно насладиться им и, возможно, немного расслабиться в последние несколько минут прошедшей встречи», — приводит слова Эдвардса официальный сайт «волков».