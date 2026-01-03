«Диета и тренировки — второстепенны». Модрич — о секрете своего спортивного долголетия

40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич раскрыл секрет своего спортивного долголетия.

«Любовь. Любовь к футболу, мысли о футболе, жизнь ради футбола. Футбол, наряду с моей семьёй, — самое важное, что у меня есть. Секрет в страсти. Диета и тренировки — второстепенны. Чтобы долго оставаться на вершине, нужно сердце. Я так же счастлив на тренировках сейчас, как и в детстве», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Широкую известность Модричу принесли выступления за мадридский «Реал», в составе которого хорват выиграл множество трофеев. Также Лука выступал за «Динамо» Загреб и лондонский «Тоттенхэм». За «Милан» полузащитник играет с лета 2025 года.