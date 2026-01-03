Бывший тренер «Локомотива» может вернуться в «Вест Хэм Юнайтед» — talkSPORT
Руководство «Вест Хэм Юнайтед» после поражения команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3) может уволить Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом сообщает talkSPORT.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Арьяс – 4' 2:0 Чан – 31' 3:0 Мане – 41'
По данным источника, совладелец «молотобойцев» Дэвид Салливан недоволен выступлением команды под руководством португальского специалиста, который пришёл в клуб в прошлом сентябре. В 15 встречах АПЛ Нуну Эшпириту Санту одержал с лондонцами лишь три победы при пяти ничьих и семи поражениях.
Основными претендентами на пост тренера «Вест Хэм Юнайтед» являются Славен Билич, уже работавший с этой командой с 2015 по 2017 год, и Майкл Кэррик, ранее возглавлявший «Мидлсбро».
«Вест Хэм Юнайтед» находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.
