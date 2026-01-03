Тикнизян может перейти из «Црвены Звезды» в клуб РПЛ. Станкович просит не продавать игрока

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что клуб Мир Российской Премьер-Лиги хочет приобрести полузащитника команды Наира Тикнизяна за € 5,5 млн.

«В моём первом же разговоре с Деяном Станковичем о составе команды он сказал мне: «Пожалуйста, не трогай Тикнизяна». У нас есть предложение по нему из России на € 5,5 млн. Не буду называть клуб. Деян умолял меня, говорил: «Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, у него такая энергия, работоспособность», — сказал Терзич в видео на YouTube-канале Mozzart TV.

Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из «Локомотива» летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря 2025 года. Ранее он был главным тренером московского «Спартака».