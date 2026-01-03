Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Спаллетти обозначил причину ничьей в матче с «Лечче»

Тренер «Ювентуса» Спаллетти обозначил причину ничьей в матче с «Лечче»
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 18-го тура Серии А с «Лечче» (1:1).

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Банда – 45+2'     1:1 Маккенни – 49'    

«Нам нужно поработать над принятием решений в штрафной площади. Мы играли хорошо и добились прогресса в этом плане, но, очевидно, результат всегда имеет значение, и мы сыграли вничью, а не победили. Теперь нам нужно прийти в себя и взять следующие несколько матчей. Однако я думаю, что если мы будем играть так же хорошо, как сегодня, то добьёмся положительных результатов», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринцев.

На данный момент «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А
