Тренер «Ювентуса» Спаллетти обозначил причину ничьей в матче с «Лечче»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 18-го тура Серии А с «Лечче» (1:1).

«Нам нужно поработать над принятием решений в штрафной площади. Мы играли хорошо и добились прогресса в этом плане, но, очевидно, результат всегда имеет значение, и мы сыграли вничью, а не победили. Теперь нам нужно прийти в себя и взять следующие несколько матчей. Однако я думаю, что если мы будем играть так же хорошо, как сегодня, то добьёмся положительных результатов», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринцев.

На данный момент «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.