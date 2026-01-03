Тренер «Ювентуса» Спаллетти обозначил причину ничьей в матче с «Лечче»
Поделиться
Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 18-го тура Серии А с «Лечче» (1:1).
Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Банда – 45+2' 1:1 Маккенни – 49'
«Нам нужно поработать над принятием решений в штрафной площади. Мы играли хорошо и добились прогресса в этом плане, но, очевидно, результат всегда имеет значение, и мы сыграли вничью, а не победили. Теперь нам нужно прийти в себя и взять следующие несколько матчей. Однако я думаю, что если мы будем играть так же хорошо, как сегодня, то добьёмся положительных результатов», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринцев.
На данный момент «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
00:11
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:28
-
22:27
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:37
-
21:37
-
21:31
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:03
-
20:25
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:24
-
19:16
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:39