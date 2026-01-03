Полузащитник «Ювентуса» Маккенни — о ничьей с «Лечче»: не хватило всего одного гола
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни дал комментарий на тему ничьей в матче 18-го тура Серии А с «Лечче» (1:1).
Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Банда – 45+2' 1:1 Маккенни – 49'
«Мы хорошо сыграли, создали много моментов, но не хватило всего одного гола. Это футбол, нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться на следующей игре. Мы расстроены тем, что не смогли победить сегодня вечером. Я всегда стараюсь быть полезным для команды и тренера, выкладываюсь на поле максимально и стремлюсь быть эффективным и опасным», — приводит слова Маккенни официальный сайт туринцев.
На данный момент туринский «Ювентус» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.
