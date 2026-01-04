Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Мали — Тунис, результат матча 3 января 2026, счёт 1:1, 3:2 пен., Кубок африканский наций 1/8 финала

Сборная Мали переиграла команду Туниса в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Мали и Туниса. Основное время игры завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались футболисты команды Мали — 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Абонгиле Том (ЮАР).

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 1
3 : 2
Тунис
0:1 Шауат – 88'     1:1 Синайоко – 90+6'    
Удаления: Кулибали – 26' / нет

На 26-й минуте у команды Мали красную карточку получил Войо Кулибали. Фирас Шауат на 89-й минуте вывел сборную Туниса вперёд, Лассин Синайоко на 90+7-й минуте реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время. В серии пенальти победу одержала сборная Мали.

В 1/4 финала турнира команда Мали встретится со сборной Сенегала.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
