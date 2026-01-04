Сборная Мали переиграла команду Туниса в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Мали и Туниса. Основное время игры завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались футболисты команды Мали — 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Абонгиле Том (ЮАР).

На 26-й минуте у команды Мали красную карточку получил Войо Кулибали. Фирас Шауат на 89-й минуте вывел сборную Туниса вперёд, Лассин Синайоко на 90+7-й минуте реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время. В серии пенальти победу одержала сборная Мали.

В 1/4 финала турнира команда Мали встретится со сборной Сенегала.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.