«Важный посыл для команды». Тренер «Арсенала» Артета — о дубле Райса в ворота «Борнмута»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре своей команды во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2), упомянув Деклана Райса, оформившего в этой встрече дубль.

«Мне очень понравился сегодняшний матч — это шаг вперёд в развитии команды с точки зрения индивидуальности и действий на поле. То, что сделал Габриэл Магальяйнс после серьёзной ошибки, которая привела к пропущенному голу, его реакция на это, его игра после этого, то, как он проявил себя, — это было просто замечательно. Деклан — ещё один пример. Каждый час подготовки для него был важен, чтобы выйти сегодня на поле в оптимальной форме. Мы не знали, сколько он сможет отыграть. Поэтому то, как он боролся, играл и к тому же забил два гола, я считаю, было выдающимся. И это очень важный посыл для команды», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».