Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Важный посыл для команды». Тренер «Арсенала» Артета — о дубле Райса в ворота «Борнмута»

«Важный посыл для команды». Тренер «Арсенала» Артета — о дубле Райса в ворота «Борнмута»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре своей команды во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2), упомянув Деклана Райса, оформившего в этой встрече дубль.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10'     1:1 Магальяйнс – 16'     1:2 Райс – 54'     1:3 Райс – 71'     2:3 Крупи – 76'    

«Мне очень понравился сегодняшний матч — это шаг вперёд в развитии команды с точки зрения индивидуальности и действий на поле. То, что сделал Габриэл Магальяйнс после серьёзной ошибки, которая привела к пропущенному голу, его реакция на это, его игра после этого, то, как он проявил себя, — это было просто замечательно. Деклан — ещё один пример. Каждый час подготовки для него был важен, чтобы выйти сегодня на поле в оптимальной форме. Мы не знали, сколько он сможет отыграть. Поэтому то, как он боролся, играл и к тому же забил два гола, я считаю, было выдающимся. И это очень важный посыл для команды», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Дубль Райса помог «Арсеналу» переиграть «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android