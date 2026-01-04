«Важный посыл для команды». Тренер «Арсенала» Артета — о дубле Райса в ворота «Борнмута»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре своей команды во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2), упомянув Деклана Райса, оформившего в этой встрече дубль.
«Мне очень понравился сегодняшний матч — это шаг вперёд в развитии команды с точки зрения индивидуальности и действий на поле. То, что сделал Габриэл Магальяйнс после серьёзной ошибки, которая привела к пропущенному голу, его реакция на это, его игра после этого, то, как он проявил себя, — это было просто замечательно. Деклан — ещё один пример. Каждый час подготовки для него был важен, чтобы выйти сегодня на поле в оптимальной форме. Мы не знали, сколько он сможет отыграть. Поэтому то, как он боролся, играл и к тому же забил два гола, я считаю, было выдающимся. И это очень важный посыл для команды», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
- 4 января 2026
-
01:33
-
01:05
-
01:01
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:36
-
00:11
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:28
-
22:27
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:37
-
21:37
-
21:31
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:03
-
20:25
-
20:08
-
20:05
-
20:00