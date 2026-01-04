Болельщики «Валенсии» разбили стекло в автобусе команды после матча 18-го тура Ла Лиги

Болельщики «Валенсии» разбили стекло в автобусе, перевозившем команду в аэропорт, после матча 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором клуб потерпел поражение от «Сельты» со счётом 1:4.
«Футбольный клуб «Валенсия» выражает понимание разочарования болельщиков недавними результатами команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса. Подобное насилие могло причинить вред игрокам или членам тренерского штаба. Футбольный клуб «Валенсия» решительно осуждает все формы насилия», — говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальной странице «Валенсии» в социальной сети Х.
Фото: Страница ФК «Валенсия» в соцсетях
После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Валенсия» набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
