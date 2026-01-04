Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аталанта — Рома, результат матча 3 января 2026, счёт 1:0, 18-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» минимально переиграла «Рому» в 18-м туре Серии А
Комментарии

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда из Бергамо. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Скальвини – 12'    

Джорджио Скальвини на 12-й минуте забил единственный мяч в этой встрече, что и обеспечило «Аталанте» победу в матче. Джанлука Скамакка на 28-й минуте мог удвоить преимущество команды, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

После этой игры «Аталанта» с 25 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 33 очками располагается на пятой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android