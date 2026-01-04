«Аталанта» минимально переиграла «Рому» в 18-м туре Серии А

Окончен матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда из Бергамо. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Джорджио Скальвини на 12-й минуте забил единственный мяч в этой встрече, что и обеспечило «Аталанте» победу в матче. Джанлука Скамакка на 28-й минуте мог удвоить преимущество команды, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

После этой игры «Аталанта» с 25 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 33 очками располагается на пятой строчке.