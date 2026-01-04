Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Эспаньол» — «Барселона»: Левандовски удвоил преимущество гостей на 90-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Эспаньол» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Виктор Гарсия Вердура. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны».

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 86'     0:2 Левандовски – 90'    

Нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей на 90-й минуте. Ранее счёт во встрече открыл Даниэль Ольмо.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 17 встреч и располагается на пятой строчке.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде переиграла «Вильярреал» со счётом 2:0, а «Эспаньол» в гостях одолел «Атлетик» из Бильбао (2:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
