«Эспаньол» — «Барселона»: Левандовски удвоил преимущество гостей на 90-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Эспаньол» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Виктор Гарсия Вердура. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны».

Нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей на 90-й минуте. Ранее счёт во встрече открыл Даниэль Ольмо.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 17 встреч и располагается на пятой строчке.

В предыдущем туре «Барселона» на выезде переиграла «Вильярреал» со счётом 2:0, а «Эспаньол» в гостях одолел «Атлетик» из Бильбао (2:1).