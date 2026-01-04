Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 3 января

В субботу, 3 января, состоялись две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 3 января:

Сенегал — Судан — 3:1;

Мали — Тунис — 1:1, 3:2 пен.

Стала известна одна из пар 1/4 финала турнира: сборная Мали встретится с командой Сенегала.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.