«Барселона» в концовке вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Виктор Гарсия Вердура. Встреча закончилась победой футболистов команды гостей со счётом 2:0.

Первый мяч в матче забил полузащитник гостей Даниэль Ольмо на 86-й минуте. На 90-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество сине-гранатовых, установив окончательный счёт в игре.

После 19 встреч чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 18 матчей и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Эспаньол» на выезде встретится с «Леванте» 11 января, а «Барселона» свою игру 19-го тура провела в начале декабря, одержав победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1.