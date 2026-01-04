Скидки
ЛОСК Лилль — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Эспаньол — Барселона, результат матча 3 января 2026, счёт 0:2, 18-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» в концовке вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги
Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Виктор Гарсия Вердура. Встреча закончилась победой футболистов команды гостей со счётом 2:0.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 86'     0:2 Левандовски – 90'    

Первый мяч в матче забил полузащитник гостей Даниэль Ольмо на 86-й минуте. На 90-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество сине-гранатовых, установив окончательный счёт в игре.

После 19 встреч чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 18 матчей и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Эспаньол» на выезде встретится с «Леванте» 11 января, а «Барселона» свою игру 19-го тура провела в начале декабря, одержав победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
