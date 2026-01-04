Тренер «Монако»: команда была серьёзно ослаблена, это настораживает

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура Лиги 1 с «Лионом» (1:3).

«Мы переживаем сложный период, но есть и позитивные моменты. Я чувствую доверие со стороны игроков и штаба, а болельщики увидели команду, которая боролась и старалась играть в свой футбол. Мы, безусловно, заслуживали гораздо большего.

Травмы лишь усиливают разочарование результатом. Их оказалось очень много — ещё до моего прихода. Команда была серьёзно ослаблена, и это продолжается из недели в неделю. Это настораживает. При этом нагрузка на тренировках подобрана правильно, однако всё это приводит к нехватке стабильности в том, что мы хотим выстроить», — приводит слова Поконьоли Le Figaro.

«Монако» потерпел шестое поражение в семи последних встречах в Лиге 1.