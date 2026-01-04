Скидки
Мали — Тунис, видеообзор матча 3 января 2026, счёт 1:1, 3:2 пен., 1/8 финала Кубка Африки 2026, 10 жёлтых карточек, удаление

Видеообзор драматичной победы Мали над Тунисом в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Африки
Комментарии

Сборная Мали переиграла национальную команду Туниса в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Мохамед V» в марокканской Касабланке. Основное и дополнительное время завершилась вничью — 1:1, а в серии пенальти со счётом 3:2 победу одержала команда Мали.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 1
3 : 2
Тунис
0:1 Шауат – 88'     1:1 Синайоко – 90+6'    
Удаления: Кулибали – 26' / нет

На 88-й минуте встречи тунисский форвард Фирас Шауат открыл счёт в матче, однако в компенсированное ко второму тайму время нападающий сборной Мали Лассин Синайоко сравнял счёт, реализовав 11-метровый. С 26-й минуты «орлы» играли в меньшинстве из-за удаления защитника Войо Кулибали. В серии послематчевых пенальти победный удар успешно исполнил хавбек малийцев Эль Билал Туре. Отметим, по ходу встречи главный арбитр помимо одной красной показал 10 жёлтых карточек. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала турнира сборная Мали встретится с командой Сенегала.

Какие карточки есть в футболе:

Новости. Футбол
