Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о голкиперах «ПСЖ» — Сафонове, Шевалье и Марине

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о голкиперах команды Матвее Сафонове, Люке Шевалье и Ренато Марине.

«С Шевалье у нас нет никаких специальных обсуждений — всё предельно ясно. У нас три вратаря высокого уровня, и меня это устраивает. Люка, Сафонов и Ренато Марин полностью отдаются команде и проявляют характер в трудные моменты», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей. Всего в текущем сезоне на его счету четыре игры за клуб — все в декабре — три пропущенных мяча и две встречи «на ноль».

