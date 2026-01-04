Скидки
Лиам Росеньор высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Челси»

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор высказался о своём будущем на фоне сообщений об уходе на аналогичный пост в лондонский «Челси».

«Это прекрасный город с очаровательными людьми, великолепный клуб. Я любил здесь всё. Игроки были невероятны. Я желаю всего наилучшего для этого клуба. Не знаю, последняя ли это моя игра здесь. В жизни всякое бывает. Нет ничего в слухах. Это просто дискуссии. Что будет, то будет. «Страсбур» — фантастический клуб, в нём работают фантастические люди. Я обожаю игроков, болельщиков и всех, кто здесь работает», — приводит слова Росеньора издание Footmercato.

Ранее сообщалось, что Росеньор является основным кандидатом на пост в лондонском клубе.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 17 туров. Команда набрала 24 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 16 очков. «Челси» остался без главного тренера с момента увольнения Энцо Марески 1 января.

