«Не жалею о решении». Генменеджер «Монако» — о главном тренере клуба Поконьоли

Генеральный менеджер «Монако» Тьяго Скуро высказался о будущем главного тренера клуба Себастьена Поконьоли после поражения команды в матче с «Лионом» (1:3) в 17-м туре чемпионата Франции.

— Сохраняете ли вы доверие тренеру?

— Безусловно, для меня это даже не вопрос. Если смотреть на игру команды и на то, что делает Себастьен в ситуации, когда многие футболисты недоступны и ему приходится активно задействовать молодых игроков, а также на то, что команда стала более организованной и создаёт множество моментов, мы выглядим более конкурентоспособными.

Тем более если учитывать, что в последнее время мы получили много красных карточек — причём по решениям, которые вновь вызывают вопросы. Несмотря на всё это, мы по-прежнему продолжаем борьбу в Кубке Франции и Лиге чемпионов, хотя, разумеется, в 2026 году нам предстоит проделать ещё очень большую работу и улучшить многое. Я нисколько не жалею о решении сменить тренера; это было правильным шагом, чтобы изменить динамику команды, и Себастьен — подходящий человек для решения задач «Монако», — приводит слова Скуро официальный сайт клуба.

«Монако» потерпел шестое поражение в семи последних встречах в Лиге 1. Поконьоли сменил Ади Хюттера на посту главного тренера французского клуба в октябре 2025 года.