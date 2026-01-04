Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не жалею о решении». Генменеджер «Монако» — о главном тренере клуба Поконьоли

«Не жалею о решении». Генменеджер «Монако» — о главном тренере клуба Поконьоли
Комментарии

Генеральный менеджер «Монако» Тьяго Скуро высказался о будущем главного тренера клуба Себастьена Поконьоли после поражения команды в матче с «Лионом» (1:3) в 17-м туре чемпионата Франции.

— Сохраняете ли вы доверие тренеру?
— Безусловно, для меня это даже не вопрос. Если смотреть на игру команды и на то, что делает Себастьен в ситуации, когда многие футболисты недоступны и ему приходится активно задействовать молодых игроков, а также на то, что команда стала более организованной и создаёт множество моментов, мы выглядим более конкурентоспособными.

Тем более если учитывать, что в последнее время мы получили много красных карточек — причём по решениям, которые вновь вызывают вопросы. Несмотря на всё это, мы по-прежнему продолжаем борьбу в Кубке Франции и Лиге чемпионов, хотя, разумеется, в 2026 году нам предстоит проделать ещё очень большую работу и улучшить многое. Я нисколько не жалею о решении сменить тренера; это было правильным шагом, чтобы изменить динамику команды, и Себастьен — подходящий человек для решения задач «Монако», — приводит слова Скуро официальный сайт клуба.

«Монако» потерпел шестое поражение в семи последних встречах в Лиге 1. Поконьоли сменил Ади Хюттера на посту главного тренера французского клуба в октябре 2025 года.

Материалы по теме
Тренер «Монако»: команда была серьёзно ослаблена, это настораживает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android