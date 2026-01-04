Скидки
39-летний Рамос может перейти в «Париж» — Footmercato

Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» и французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может вернуться в европейский футбол и подписать контракт со столичным «Парижем». Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, «Париж» заинтересовался фигурой известного испанского защитника после срыва переговоров Рамоса с «Ниццей». Отмечается, что сам испанец не слишком верит в проект столичной команды, поэтому склоняется к «более амбициозным» клубов.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года. Помимо вышеупомянутых клубов, Серхио известен по выступлениям за «Севилью», воспитанником которой он является. Также Рамос является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Испании.

Комментарии
