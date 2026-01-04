Скидки
Тренер «Барселоны» Флик: мы не заслужили победы в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0).

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ольмо – 86'     0:2 Левандовски – 90'    

«Я доволен и рад трём очкам. Есть вещи, которые нам нужно изменить, но в итоге я доволен. «Эспаньол» провёл отличный матч, была прекрасная дерби-атмосфера. Мне это понравилось. Если быть честными, мы не заслуживали победы, но качество игроков на поле после замен решило исход встречи, и я рад этому», — приводит слова Флика Barca Universal.

После 19 встреч чемпионата Испании «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эспаньол» заработал 33 очка после 18 матчей и располагается на пятой строчке.

