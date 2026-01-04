Видеообзор матча Сенегал – Судан в 1/8 финала Кубка Африки
Сборная Сенегала обыграла национальную команду Судана в матче 1/8 финала Кубка Африки со счётом 3:1.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Судан
0:1 Абдалла – 6' 1:1 Гейе – 29' 2:1 Гейе – 45+3' 3:1 Мбайе – 77'
В составе победителей дубль оформил Пап Гейе. Ещё один гол на счету Ибрагима Мбайе. Единственный гол за Судан забил Аамир Абдалла.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko
В четвертьфинале турнира сборная Сенегала встретится с Мали.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара.
