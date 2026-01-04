Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Сенегал – Судан в 1/8 финала Кубка Африки

Видеообзор матча Сенегал – Судан в 1/8 финала Кубка Африки
Комментарии

Сборная Сенегала обыграла национальную команду Судана в матче 1/8 финала Кубка Африки со счётом 3:1.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 1
Судан
0:1 Абдалла – 6'     1:1 Гейе – 29'     2:1 Гейе – 45+3'     3:1 Мбайе – 77'    

В составе победителей дубль оформил Пап Гейе. Ещё один гол на счету Ибрагима Мбайе. Единственный гол за Судан забил Аамир Абдалла.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko

В четвертьфинале турнира сборная Сенегала встретится с Мали.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара.

Материалы по теме
17-летний герой и чудесное спасение вдесятером. На Кубке Африки началось самое интересное!
17-летний герой и чудесное спасение вдесятером. На Кубке Африки началось самое интересное!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android