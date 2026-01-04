Видеообзор матча Сенегал – Судан в 1/8 финала Кубка Африки

Сборная Сенегала обыграла национальную команду Судана в матче 1/8 финала Кубка Африки со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Пап Гейе. Ещё один гол на счету Ибрагима Мбайе. Единственный гол за Судан забил Аамир Абдалла.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko

В четвертьфинале турнира сборная Сенегала встретится с Мали.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара.