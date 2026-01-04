Джеймс Милнер — в 4-х матчах от исторического рекорда по играм в АПЛ

«Брайтон» добился победы над «Бёрнли» на своём поле в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги, завершив встречу со счетом 2:0.
Полузащитник хозяев Джеймс Милнер вышел на замену на 80-й минуте. Этот выход стал для него особенным — футболист провёл матч в АПЛ уже в 25-м календарном году подряд. Его дебют в чемпионате Англии состоялся в сезоне-2002/03, когда он впервые сыграл за «Лидс».
Сегодня, 4 января, Милнер отпразднует своё 40-летие. Сейчас он занимает второе место по количеству матчей в истории Премьер-лиги — 649 встреч. До рекорда Гарета Барри ему не хватает всего четырёх игр. В текущем сезоне Джеймс отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, приняв участие в 13 матчах на клубном уровне.
