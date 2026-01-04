Тренер «Реала» Хаби Алонсо сделал заявление о состоянии травмировавшего колено Мбаппе

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мы будем действовать по заранее намеченному плану. Очень многое определяется тем, как игрок чувствует себя физически, и наша задача — сделать всё возможное, чтобы он вернулся в оптимальные сроки. Когда именно это случится — сказать сложно. Сейчас у меня нет точного ответа.

Более конкретную информацию я смогу дать на следующей предматчевой пресс-конференции. После каждого поединка мы заново оцениваем состояние футболиста, прислушиваемся к его ощущениям и уже после этого принимаем необходимые решения.

Важно внимательно наблюдать за процессом восстановления, и мы приложим максимум усилий, чтобы его возвращение состоялось как можно быстрее», — приводит слова Алонсо сайт клуба.

Напомним, сегодня «Реал» в Ла Лиге сыграет с «Бетисом», далее клубу предстоит как минимум одна игра Суперкубка Испании. Команда в полуфинале сыграет с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что у Мбаппе травма колена.

