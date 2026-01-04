Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лиона» Фонсека объяснил, зачем клуб арендовал Эндрика у «Реала»

Тренер «Лиона» Фонсека объяснил, зачем клуб арендовал Эндрика у «Реала»
Комментарии

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о новом игроке команды Эндрике, который перешёл в клуб на правах аренды из «Реала» до конца сезона.

«Он очень быстро осваивается в коллективе. На этой неделе уже приступил к тренировкам. Это футболист с особыми качествами, именно такой профиль нам был необходим. Команда приняла его отлично. Мы пообщались — он доволен, а мы рады, что в составе появился игрок такого уровня.

Эндрик — футболист, способный брать игру на себя. У него высокий технический уровень, отличная скорость. Он может действовать как в центре атаки, так и справа, однако на первом этапе я вижу его именно в роли нападающего. С физической точки зрения он подготовлен, поскольку тренировался в Мадриде до перехода. В то же время, возможно, пока не готов проводить на поле весь матч из-за нехватки игровой практики. Тем не менее он хорошо выглядит на тренировках, находится в тонусе и настроен максимально серьёзно.

Разумеется, наша игра будет отличаться в зависимости от того, кто выйдет в атаке — Мартин или Эндрик. При нападающем такого типа мы будем вносить определённые коррективы в тактическую модель», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

Напомнил, Эндрик был арендован до конца сезона.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»

Материалы по теме
Тренер «Реала» Хаби Алонсо сделал заявление о состоянии травмировавшего колено Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android