Goal сообщил имя нового тренера «Спартака». Контракт будет подписан в ближайшие дни

Комментарии

Кипрский сайт Goal.com.cy сообщил о том, что главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит московский «Спартак».

«Информация, поступающая в последние дни из России, не только продолжает подтверждаться, но теперь уже фактически не оставляет сомнений. Хуан Карлос Карседо готовится открыть новую страницу в своей тренерской карьере: он покинет «Пафос» и возглавит московский «Спартак».

Воскресное дерби с «Аполлоном» станет последним матчем испанского специалиста на тренерском мостике «Пафоса». Сразу после этого начнутся все необходимые процедуры, чтобы Карседо отправился в Москву и окончательно оформил соглашение с российским клубом, полностью подтвердив сообщения российских СМИ.

Самый успешный тренер в истории «Пафоса», человек, связавший своё имя с величайшими достижениями клуба, готовится попрощаться с командой ещё до завершения сказочного еврокубкового пути. Под его руководством команда из Пафоса завоевала первый в своей истории Кубок, первое чемпионство, а также вписала своё имя в историю, пробившись в групповую стадию Лиги чемпионов, утвердив клуб среди элиты кипрского и европейского футбола.

Уход Карседо не пройдёт без ощутимой выгоды для «Пафоса». По тем же данным, клуб получит значительную компенсацию — около € 600 тыс., а руководство уже занялось поиском преемника, прекрасно осознавая, насколько серьёзную пустоту оставляет после себя испанский тренер», — говорится в статье сайта.

Также информацию об уходе Карседо в «Спартак» подтвердил другой кипрский сайт, Kerkida.net.

