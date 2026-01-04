Скидки
Лорьян — Метц. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

The Athletic сообщил о реакции игроков «Челси» на увольнение Энцо Марески

The Athletic сообщил о реакции игроков «Челси» на увольнение Энцо Марески
Комментарии

Несмотря на неоднозначный стиль общения Энцо Марески, многие футболисты «Челси» положительно воспринимали работу под его руководством, сообщает The Athletic.

По данным источника, внутри команды сохранялся здоровый микроклимат, а возможные разногласия между наставником и руководством клуба не отражались на атмосфере в раздевалке.

В то же время среди игроков существует обеспокоенность тем, что после ухода Марески клуб может вновь оказаться на этапе перестройки, а его увольнение способно негативно сказаться на внутреннем балансе команды.

Также отмечается, что постоянные изменения на тренерском мостике усложняют задачу построения стабильного проекта и могут помешать «Челси» в борьбе за трофеи в ближайшем будущем.

Итальянский специалист, напомним, был отправлен в отставку с должности главного тренера лондонского клуба 1 января.

