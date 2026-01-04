Скидки
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго Гоэса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о будущем нападающего клуба Родриго Гоэса.

«Родриго универсален в атаке — он способен сыграть как на флангах, так и в центре нападения. К концу года он заметно прибавил, выдал несколько действительно качественных матчей, и у нас сложилось очень хорошее впечатление от его формы.

Он важен для нас так же, как и другие футболисты, особенно с учётом отсутствия Килиана — пока неясно, на какой период. У нас есть разные варианты, и Родриго является одним из возможных решений», — приводит слова Алонсо сайт клуба.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Реал» 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Родриго с мадридским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

