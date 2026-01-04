Станкович сделал заявление по Тикнизяну на фоне новости об отказе продать его в Россию

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал о будущем защитника Наира Тикнизяна на фоне информации об интересе к нему из России.

«Я сказал про Тикнизяна, что он должен остаться, но также отметил, что не будем менять состав, пока не пройдёт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков, возможно, кто-то найдёт новую мотивацию, раскрепостится, обретёт уверенность. У меня был опыт, когда игроки, которые не были в планах, вдруг проявляли себя. Что касается Тикнизяна, директор Терзич сообщил мне, что есть предложение, которое можно реализовать сразу. Я сказал, что этого не надо делать и что мы его оставляем в команде», — приводит слова Станковича сайт клуба.

Напомним, ранее спортивный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что за Тикнизяна российский клуб предложил € 5,5 млн. В текущем сезоне у 26-летнего игрока 12 матчей за клуб в чемпионате Сербии и один ассист.

