Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович сделал заявление по Тикнизяну на фоне новости об отказе продать его в Россию

Станкович сделал заявление по Тикнизяну на фоне новости об отказе продать его в Россию
Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал о будущем защитника Наира Тикнизяна на фоне информации об интересе к нему из России.

«Я сказал про Тикнизяна, что он должен остаться, но также отметил, что не будем менять состав, пока не пройдёт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков, возможно, кто-то найдёт новую мотивацию, раскрепостится, обретёт уверенность. У меня был опыт, когда игроки, которые не были в планах, вдруг проявляли себя. Что касается Тикнизяна, директор Терзич сообщил мне, что есть предложение, которое можно реализовать сразу. Я сказал, что этого не надо делать и что мы его оставляем в команде», — приводит слова Станковича сайт клуба.

Напомним, ранее спортивный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что за Тикнизяна российский клуб предложил € 5,5 млн. В текущем сезоне у 26-летнего игрока 12 матчей за клуб в чемпионате Сербии и один ассист.

Тикнизян грубо пообщался с журналистом

Материалы по теме
Тикнизян может перейти из «Црвены Звезды» в клуб РПЛ. Станкович просит не продавать игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android