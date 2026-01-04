В «Реале» оценили состояние Винисиуса после реакции трибун в прошлом матче

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии нападающего клуба Винисиуса Жуниора.

— Как Винисиус, которого освистали в последнем матче?

— Вини я вижу в хорошем состоянии: с азартом, улыбчивого. Пауза пошла на пользу всем — она помогла перезагрузиться. В грядущей игре именно мы должны сначала отдавать, чтобы потом получать: заражать желанием играть и тем темпом, который нам необходим. Если это будет работать в обе стороны, мы получим удовольствие, — приводит слова Алонсо AS.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и восемь результативных передач.