Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Аталанты» в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

«Я ещё не видел этот гол, поэтому не могу судить о нём со скамейки. Обидно, что мы пропустили в такой ситуации, особенно после того как дважды были очень близки к тому, чтобы выйти вперёд в матче с очень сильной «Аталантой», но я и так это понимал. В любом случае я доволен тем, какие моменты мы создали. Играть против жёсткой и сильной «Аталанты» непросто, но мы не выглядели слабее соперника», – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

После этой игры «Аталанта» с 25 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 33 очками располагается на пятой строчке.