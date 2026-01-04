Скидки
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Аталанты» в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Аталанты» в Серии А
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Скальвини – 12'    

«Я ещё не видел этот гол, поэтому не могу судить о нём со скамейки. Обидно, что мы пропустили в такой ситуации, особенно после того как дважды были очень близки к тому, чтобы выйти вперёд в матче с очень сильной «Аталантой», но я и так это понимал. В любом случае я доволен тем, какие моменты мы создали. Играть против жёсткой и сильной «Аталанты» непросто, но мы не выглядели слабее соперника», – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

После этой игры «Аталанта» с 25 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 33 очками располагается на пятой строчке.

