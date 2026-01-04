«Это был идеальный и волшебный вечер для нас». Тренер «Аталанты» — о победе над «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о победе над «Ромой» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

«Безусловно, это был идеальный и волшебный вечер для нас — именно такого результата очень хотели и команда, и клуб, чтобы начать 2026 год с правильным настроем. У «Ромы» была лучшая оборона в Серии А и отличный тренер, но мы показали настоящую игру «Аталанты» — с интенсивностью и смелостью. Именно этого я требовал, к этому мы готовились, и я очень горжусь своими ребятами. Они заслужили эту победу», – приводит слова Палладино Sky Sport Italia.

После этой игры «Аталанта» с 25 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 33 очками располагается на пятой строчке.