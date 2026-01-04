Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

4 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ, теннис

Информация о новом тренере «Спартака», исторический рекорд Мэттьюса. Главное к утру
Комментарии

Зарубежные СМИ распространили инсайд о возможном новом главном тренере московского «Спартака», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером за всю историю клуба, «Барселона» вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Goal сообщил имя нового тренера «Спартака». Контракт будет подписан в ближайшие дни.
  2. Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером за всю историю «Торонто».
  3. «Барселона» в концовке вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги.
  4. «Вашингтон» по буллитам проиграл «Чикаго». Овечкин не забил. У Михеева — ассист.
  5. «Голден Стэйт» победил дома «Юту» в матче НБА, Карри набрал 31 очко.
  6. Пять очков Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.
  7. Анастасия Потапова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Брисбене.
  8. Дубль Райса помог «Арсеналу» переиграть «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ.
  9. «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А.
  10. Лиам Росеньор высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Челси».
  11. Фото: Александру Овечкину разбили лицо и выбили зуб клюшкой в матче с «Чикаго».

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Челси», ЦСКА — «Локо» в КХЛ, «Тур де Ски» и баскетбол
Топ-события воскресенья: «Сити» — «Челси», ЦСКА — «Локо» в КХЛ, «Тур де Ски» и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android