Информация о новом тренере «Спартака», исторический рекорд Мэттьюса. Главное к утру

Зарубежные СМИ распространили инсайд о возможном новом главном тренере московского «Спартака», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером за всю историю клуба, «Барселона» вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня