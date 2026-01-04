Информация о новом тренере «Спартака», исторический рекорд Мэттьюса. Главное к утру
Зарубежные СМИ распространили инсайд о возможном новом главном тренере московского «Спартака», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером за всю историю клуба, «Барселона» вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Goal сообщил имя нового тренера «Спартака». Контракт будет подписан в ближайшие дни.
- Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером за всю историю «Торонто».
- «Барселона» в концовке вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги.
- «Вашингтон» по буллитам проиграл «Чикаго». Овечкин не забил. У Михеева — ассист.
- «Голден Стэйт» победил дома «Юту» в матче НБА, Карри набрал 31 очко.
- Пять очков Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.
- Анастасия Потапова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Брисбене.
- Дубль Райса помог «Арсеналу» переиграть «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ.
- «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура Серии А.
- Лиам Росеньор высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Челси».
- Фото: Александру Овечкину разбили лицо и выбили зуб клюшкой в матче с «Чикаго».
