Лорьян — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Колоссальный результат». Райс — о победе «Арсенала» над «Борнмутом» в АПЛ

Комментарии

Полузащитник лондонского «Арселана» Деклан Райс высказался по поводу победы над «Борнмутом» (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10'     1:1 Магальяйнс – 16'     1:2 Райс – 54'     1:3 Райс – 71'     2:3 Крупи – 76'    

«Это огромная победа. Здесь всегда очень тяжело играть: в прошлом сезоне мы здесь проиграли, а и годом ранее было непросто, так что мы понимали, что нас ждёт сегодня. Тренер сразу обратил наше внимание на это после не самого удачного начала. То, что мы снова проявили характер, отыгрались и в итоге победили со счётом 3:2, — колоссальный результат», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

После этой игры «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

