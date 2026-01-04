«Колоссальный результат». Райс — о победе «Арсенала» над «Борнмутом» в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арселана» Деклан Райс высказался по поводу победы над «Борнмутом» (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Это огромная победа. Здесь всегда очень тяжело играть: в прошлом сезоне мы здесь проиграли, а и годом ранее было непросто, так что мы понимали, что нас ждёт сегодня. Тренер сразу обратил наше внимание на это после не самого удачного начала. То, что мы снова проявили характер, отыгрались и в итоге победили со счётом 3:2, — колоссальный результат», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

После этой игры «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.