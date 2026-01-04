«Он невероятно умный игрок». Деклан Райс — о Мартине Эдегоре

Полузащитник лондонского «Арселана» Деклан Райс оценил игру партнёра по команде Мартина Эдегора в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2).

«Он невероятно умный игрок. То, как он раздаёт передачи… Во втором эпизоде, как он вывел мячом Букайо — такие пасы в мире способны отдать единицы. Он меня услышал: мог бить сам, но отдал назад, и я был очень рад. Чем больше он ассистирует партнёрам и забивает сам, тем больше это помогает нам добиваться больших целей», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

После этой игры «Борнмут» с 23 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.