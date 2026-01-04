«Он невероятно умный игрок». Деклан Райс — о Мартине Эдегоре
Полузащитник лондонского «Арселана» Деклан Райс оценил игру партнёра по команде Мартина Эдегора в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2).
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10' 1:1 Магальяйнс – 16' 1:2 Райс – 54' 1:3 Райс – 71' 2:3 Крупи – 76'
«Он невероятно умный игрок. То, как он раздаёт передачи… Во втором эпизоде, как он вывел мячом Букайо — такие пасы в мире способны отдать единицы. Он меня услышал: мог бить сам, но отдал назад, и я был очень рад. Чем больше он ассистирует партнёрам и забивает сам, тем больше это помогает нам добиваться больших целей», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.
После этой игры «Борнмут» с 23 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.
