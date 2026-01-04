Скидки
«Зенит» может купить игрока «Фламенго» за € 25-30 млн в случае продажи Глушенкова — Конур

«Зенит» может купить игрока «Фламенго» за € 25-30 млн в случае продажи Глушенкова — Конур
Комментарии

«Зенит» рассматривает возможность приобретения 28-летнего форварда «Фламенго» Педро Абреу в случае продажи нападающего Максима Глушенкова в нынешнем январе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые могут предложить € 25-30 за переход бразильского футболиста.

Абреу играет за «Фламенго» с 2020 года. За этот период нападающий принял участие в 302 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 150 голами и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

