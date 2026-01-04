«Без него мы бы не были там, где находимся сейчас». Деклан Райс — о Викторе Дьёкереше

Полузащитник лондонского «Арселана» Деклан Райс оценил игру Виктора Дьёкереша в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2).

«Ему тяжело, потому что весь матч против него играют два защитника. Он вынужден использовать силу и делать всё возможное ради команды. В том голе, без его рывка после скидки Габи, без того, как он зацепился за мяч и отдал его Мартину… этот гол просто не состоялся бы. Это был ключевой момент, который перевернул игру. Я вижу, как сильно он бьёт по мячу, и, когда у него появляется пространство и мяч приходит ему в ноги, он на сто процентов будет забивать.

Но сейчас защитники в Премьер-лиге стремятся остановить Виктора Дьёкереша, потому что он один из лучших нападающих в мире. Поверьте, он играет для нас просто невероятно — без него мы бы не были там, где находимся сейчас», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

«Арсенал» с 48 очками является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.