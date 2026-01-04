Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 4 января

Скидки
Лорьян — Метц. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка африканских наций по футболу 2025 на 4 января

Комментарии

Сегодня, 4 января, состоятся два матча 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 4 января (время московское):

19:00. Марокко — Танзания;
22:00. ЮАР — Камерун.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Самые большие стадионы мира:

