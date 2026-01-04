«Ман Сити» — «Челси»: во сколько начало матча 20-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 19 туров английской Премьер-лиги «горожане» набрали 41 очко и занимают третье место. Лондонский клуб заработал 30 очков и располагается на пятой строчке.
В 21-м туре «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном» (7 января), а «Челси» — с «Фулхэмом» (7 января).
