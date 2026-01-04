«Реал Сосьедад» — «Атлетико» М: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид: во сколько начало матча 18-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Реал Сосьедад» и «Атлетико» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
После 17 туров испанской Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна набрала 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место. Подопечные Диего Симеоне заработали 37 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Хетафе». Матч состоится 9 января. «Атлетико» 18 января сыграет с «Алавесом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
