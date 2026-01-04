«Реал Сосьедад» — «Атлетико» М: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Реал Сосьедад» и «Атлетико» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

После 17 туров испанской Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна набрала 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место. Подопечные Диего Симеоне заработали 37 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Хетафе». Матч состоится 9 января. «Атлетико» 18 января сыграет с «Алавесом».

