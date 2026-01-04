«Лацио» — «Наполи»: во сколько начало матча 18-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между клубами «Лацио» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
После 17 туров итальянской Серии А команда Маурицио Сарри набрала 24 очка и на текущий момент занимает девятое место. Подопечные Антонио Конте заработали 34 очка и располагаются на третьей строчке.
В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 7 января. «Наполи» 7 января сыграет с «Вероной».
Самые дорогие футболисты: