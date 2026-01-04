Скидки
Главная Футбол Новости

Лацио — Наполи: во сколько начало матча 18-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Лацио» — «Наполи»: во сколько начало матча 18-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между клубами «Лацио» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
После 17 туров итальянской Серии А команда Маурицио Сарри набрала 24 очка и на текущий момент занимает девятое место. Подопечные Антонио Конте заработали 34 очка и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 7 января. «Наполи» 7 января сыграет с «Вероной».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
